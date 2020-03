La présidente de la Jeunesse de La Tour-de-Trême précise que sa société s’engage bel et bien en faveur des personnes à risque.

Etant présidente de la Société de jeunesse de La Tour-de-Trême, je me permets de réagir à la suite de la lecture de l’article «Des connexions non virtuelles» paru dans La Gruyère de ce jeudi. En effet, j’ai lu une information qui me paraît fausse. Je m’explique… Dans l’article, il est stipulé: «A Bulle, il n’y a pas de société de jeunesse pour mettre ses bras à disposition des personnes âgées.» Cette phrase m’a particulièrement surprise et heurtée puisque cela fait maintenant une dizaine de jours que les membres de la Jeunesse de La Tour et moi-même avons mis en place un service d’entraide à disposition de toutes les personnes à risque.

Je pense que La Gruyère…