Le Bureau du Grand Conseil maintient la session de mars malgré l’épidémie. D’une part, le programme est restreint et condensé sur deux jours, les 24 et 25 mars. D’autre part, les élus ne se réuniront pas au bâtiment de la police, mais à Forum Fribourg, «afin de respecter les directives émises par le Conseil d’Etat et l’OFSP, notamment en matière de distanciation sociale». Et le public ne pourra pas assister aux débats.