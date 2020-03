Le Bureau du Grand Conseil a finalement décidé d’annuler la session d’ores et déjà raccourcie de la semaine prochaine en raison du coronavirus. Il avait été communiqué vendredi qu’elle se tiendrait à Forum Fribourg pour respecter les distances de sécurité entre députés. «Le Parlement ne peut pas siéger alors que les autorités demandent à la population de rester le plus possible chez elle et de limiter les interactions sociales pour endiguer la propagation du coronavirus. Nous nous devons d’être exemplaires», a indiqué la présidente du Grand Conseil Kirthana Wickramasingam dans un communiqué lundi. Les élus devaient aborder la réforme de la caisse de prévoyance des employés de l’Etat. Un débat qui fait grincer des dents le Syndicat des services publics (lire ci-dessus).