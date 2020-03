SKI DE FOND

Le Covid-19 continue de provoquer les annulations dans le monde du sport. C’est au tour de la Ski-24 de succomber au coronavirus. La course, qui devait avoir lieu aux Mosses, ne prendra pas le départ le week-end du 21-22 mars. «Plusieurs scénarios avaient été envisagés afin d’éviter un rassemblement de 1000 personnes au même endroit et au même moment, détaillent les organisateurs dans un communiqué. Mais, lorsque les règles de presque toutes les entreprises sont drastiques, nous ne pouvons plus prendre de risque.» Le comité organisationnel annonce être tourné vers 2021. La date de la 8e édition sera communiquée ce printemps.