Deché-delé

Vouè, l’é fan d’ôvâ ouna patarafa po rèmarhyâ Djan, d’avê léchi cha fêna è chutya pyàma, no tranchlatâ in patê chi bi lêvro d’Alphonse Daudet Lettres de mon moulin. I konyeché dza lè fariboulè in franché, ma tranchlatâyè pêr Djan, l’è on trèjouâ.

Tyin dzouyo dè chè tinprâ din hou konto drôlo atan tyè tindro. Dè chè moujâ achètâ chu la lityèta dou moulin dè Mêtre Cornille è tot’in agothin on vêro dè «Pastis», dè dèkrouvâ la ya fachèyàja dè la Provence. Lè dzoyàjè tsanthon dou Pére Gôtchi, mômenâ pê chon brintse. Dou malirà l’inkourâ dè Cucunhan, korechin du la yê tantyè in infê, por èprovâ dè chôvâ lè j’ârmè danâyè dè chè pêrotsin. E la fêna botse a Don Balaguères, tsapalan dè Trinquelage, tsanpâ din le pètchi dè gormandi pê lè drelindindin dè la hyotsèta indyabyâye dè…