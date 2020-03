Les réponses nécessaires pour faire face à l'urgence sanitaire ont et auront un impact massif sur notre économie. C'est pourquoi le Conseil d'Etat veut engager tous les moyens possibles pour soutenir les entreprises dans cette épreuve, a communiqué mercredi ce dernier.

A ce jour, la première mesure à disposition dans le canton comme dans l'ensemble du pays est le chômage partiel (RHT). Cette mesure continuera à remplir son rôle, explique le Conseil d'Etat, notamment grâce à l'assouplissement des critères édictés par la Confédération, et au renforcement dans le canton des équipes destinées à traiter ces demandes dont le nombre va croissant.

A cet égard, le Conseil d'Etat a demandé une décision fédérale pour la prise en compte des employés sous contrat à durée déterminée, travailleurs temporaires et apprentis. De l'avis du Gouvernement fribourgeois, cette couverture doit impérativement être étendue au plus vite aux indépendants et dirigeants de petites structures.

Face à cette situation, le Conseil d'Etat a donc décidé de débloquer une première enveloppe de 50 millions de francs.

Cautionnement de crédits bancaires

En complément aux mesures liées aux RHT, l'instrument privilégié, explique le Conseil d'Etat, concerne le cautionnement de crédits bancaires, afin de faciliter la mise à disposition rapide de liquidités pour les acteurs économiques concernés.

Subsidiairement, la Direction de l'économie et de l'emploi aura la compétence pour garantir des prêts d'un maximum de 50'000 francs aux entreprises faisant face à une crise de liquidités. Des négociations sont en cours avec les banques et les conditions d'octroi spécifiques seront précisées rapidement.

Des montants seront aussi consacrés pour mettre sans frais à disposition des entreprises des spécialistes (coaches Platinn et FriUp) qui les aideront à élaborer leur dossier de cautionnement.

Le Gouvernement a en outre écrit à tous les établissements bancaires actifs dans le canton pour les inviter à faire preuve de flexibilité et de souplesse, notamment en examinant avec bienveillance les demandes de report de paiement des charges d'amortissements de prêts octroyés aux entreprises fribourgeoises. Le Conseil d'Etat invite par conséquent les entreprises à s'adresser en priorité à leur banque pour établir la documentation nécessaire au dossier de cautionnement.

Un possible soutien financier direct

De plus, dès que les critères fédéraux seront connus pour les cas de rigueur, le Conseil d'Etat s'engage à étudier la possibilité d'un soutien financier direct aux entreprises, y compris en faveur des indépendants qui ne pourraient pas bénéficier de la RHT et des autres mesures de soutien fédéral.

Le Conseil d'Etat a par ailleurs autorisé la Direction des finances à statuer sur des reports de paiement de l'impôt cantonal pouvant aller jusqu'à 90 jours. Il enjoint également ses différents services, dans la mesure du possible, à faire preuve de souplesse pour l'encaissement des diverses factures et émoluments.

Pour les institutions et associations en charge de manifestations culturelles, sportives et touristiques déjà impactées par la crise, le Conseil d'Etat examinera la possibilité d'une aide structurelle. Les subventions promises aux manifestations qui auraient été annulées ou reportées, et pour lesquelles des charges ont été engagées par les organisateurs, seront honorées.

D'autres mesures encore pourraient suivre en fonction de l'évolution de la situation et des mesures prises par la Confédération.

>>> Tous les développements dans La Gruyère de demain jeudi