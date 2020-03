PAR YANN GUERCHANIK

Huit salopards bad et bavards

Le nouveau coronavirus condamne les salles de cinéma et le nouveau James Bond nous dit que Mourir peut attendre. Alors que faire? Alors regardons des films à la maison! La Gruyère vous en propose un par semaine, parmi ses préférés. Ce samedi, Les huit salopards, sorti en janvier 2016. Un western avec des cow-boys confinés qui s’entretuent. Voici ce qu’on en disait alors…

Ils sont huit et pas un pour rattraper l’autre. Des salopards, des psychopathes, des mother fuckers comme Tarantino en dessine depuis maintenant huit films (ou neuf si l’on divise KillBill). La dernière fois, il était parti pour un western. Il n’en est pas revenu. Après Django unchained, il rempile avec The hateful eight, littéralement les huit odieux, les huit…