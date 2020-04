La pandémie aura eu raison d’une nouvelle manifestation: le Bulle Jazz New Orleans, prévu les 19 et 20 juin. «Le comité a dû se résoudre, la mort dans l’âme, à annuler cette 16e édition», annonce-t-il dans un communiqué. Plusieurs groupes de boogie-woogie et de jazz New Orleans devaient se produire dans la cour du château et sous le kiosque à musique. «Notre festival fonctionne grâce aux différents sponsors et à une subvention communale. Dans le contexte actuel, au vu des difficultés économiques rencontrées par les entreprises, il devenait compliqué de les solliciter pour un soutien financier», précisent les organisateurs, qui donnent rendez-vous à l’année prochaine.