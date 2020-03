Ce lecteur s’exprime sur le Covid-19 et le personnel soignant, devenu «corvéable à souhait».

Dans son ordonnance du 13 mars, le Conseil fédéral a suspendu les dispositions de la Loi sur le travail relatives au temps de travail et de repos du personnel hospitalier, ceci aussi longtemps que la situation exceptionnelle l’exige. Par conséquent, les personnes travaillant dans le domaine de la santé deviennent, dès à présent, corvéables à souhait. Nos sept Sages auraient été bien inspirés de proscrire, dans la foulée, toutes les activités inutiles de loisirs à risque, telles que les balades motorisées, le cyclisme sur route, le VTT, l’escalade, etc. Les recommandations du Conseil fédéral («Restez chez vous!») parlent d’elles-mêmes et devraient permettre, dans une société responsable, d’éviter…