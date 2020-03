SKI. La semaine a été mouvementée pour les organisateurs de compétition de la Coupe fribourgeoise. En ski de fond, la Nocturne de La Villette, déplacée de mercredi à ce samedi, aura bien lieu malgré les restrictions liées au coronavirus. Près de 150 fondeurs se mesureront dès 13 h au col du Jaun. Chez les alpins, les Derby du Pralet et des Paccots, menacés eux par la pluie, ont également été maintenus ce dimanche. «La piste (de la Cagne) a été gorgée d’eau. Mais, grâce au froid durant la nuit, elle a bien gelé et permettra deux manches de qualité», promet Patrick Vauthey, président du Ski-club Châtel-Saint-Denis. La première course se déroulera à 10 h, la seconde sur le coup de midi. L’une d’elles fera d’ailleurs office de championnats fribourgeois. «Si les participants ne seront pas…