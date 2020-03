DU JAMAIS-VU. En cette période de confinement, il y a des choses qu’on n’aurait jamais cru voir. Pas dans le sport, ce milieu soi-disant phagocyté par l’argent et peuplé d’égocentriques en puissance. Des petites choses qu’on ne croyait plus possibles, donc. Citons-les pêle-mêle: le report de l’Euro de football et de la Copa América en 2021, donnant l’espoir aux Coupes et championnats européens d’aller à leur terme; le déplacement surprise du tournoi de Roland-Garros en septembre, sept jours seulement après l’US Open; l’annulation du Tour des Flandres; en Suisse aussi, le Tour de Romandie a été reporté et les championnats du monde de hockey devraient suivre sous peu. On a même lu, en double page dans L’Equipe, un décathlonien français et recordman du monde implorer le report – inéluctable…