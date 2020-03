La 30e édition de la Coupe fribourgeoise de ski de fond a rendu son verdict samedi, au col du Jaun lors de la Nocturne de La Villette. Course remportée par Reto Hammer (Berne) et Stéphanie Graf (Goupils Alpes vaudoises). L’ultime étape de la compétition a couronné le club de La Villette comme champion cantonal. Avec 10 754 points pour 27 fondeurs, les Gruériens ont devancé le Skiclub de l’Etoile Grattavache-Le Crêt et ses 10 259 points (36 participants).

Individuellement, Katja Rauber (La Villette) a décroché le titre chez les dames avec cinq victoires en sept courses. A savoir que les cinq meilleurs résultats étaient comptabilisés. En messieurs I (1999-1985), Sebastian Rauber (La Villette) a accusé quinze unités de retard sur le vainqueur Lars Mauron (Plasselb), vainqueur avec 490…