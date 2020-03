La pandémie actuelle ne justifie pas de renvoyer sans autre son personnel domestique occasionnel. La loi continue de s’appliquer. Petit pensebête.

JEAN GODEL

GUIDE PRATIQUE. Et votre femme (ou homme) de ménage? Qu’allez-vous en faire pendant ce quasi confinement imposé par Berne? Chèque Emploi Fribourg, une association sans but lucratif qui se propose de régler la relation employeur/ employé pour tous les travaux domestiques de particulier à particulier, vient de publier un petit guide fort pratique. Elle l’a envoyé, mercredi, à ses membres pour leur rappeler les droits et devoirs de chacun, sur la base des recommandations du Service public de l’emploi du canton (lire ci-dessous).

Pas à risque

Directrice de la Fédération patronale et économique (FPE), Nadine Gobet rappelle le cadre…