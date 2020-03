A la veille de la Journée internationale des femmes (selon la terminologie officielle de l’ONU), Fri-Son organise un speed-meeting entièrement féminin: il est en effet réservé aux femmes intéressées par la musique, qui auront la possibilité, dès 18 h, de rencontrer des musiciennes professionnelles suisses. Elles aborderont toutes les questions qu’elles souhaitent. Pas besoin d’avoir de connaissances préalables: les thèmes peuvent concerner aussi bien les débuts avec un instrument que le business musical, l’écriture de chansons que les démarches pour pouvoir se produire en concert.

Organisée en collaboration avec l’association Helvetiarockt, cette soirée, intitulée Let’s amp her!, comprendra une seconde partie de concerts. Avec six formations venues de toute la Suisse et, là encore, une…