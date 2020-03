CROSS. Ils avaient confirmé la tenue des championnats de Suisse de cross, dimanche à Farvagny. Finalement, les organisateurs ont dû faire machine arrière. «Bien que respectant les directives des autorités et malgré le soutien de la préfecture et de Swiss-athletics, nous avons décidé avec grands regrets d’annuler la manifestation», précisent-ils dans leur communiqué. «Au vu des nouvelles mesures annoncées mercredi soir par le Conseil fédéral, nous ne pouvions plus garantir la santé de nos participants, de nos bénévoles et des spectateurs.» Et de préciser: «C’est un coup au cœur pour le comité d’organisation, qui travaille depuis deux ans, et pour le Club athlétique Gibloux Farvagny. Mais nous sommes convaincus qu’il s’agit de la meilleure décision.»