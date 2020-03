Le championnat de la MySports League, la Women’s League, toutes les ligues de la relève ainsi que l’ensemble des ligues actives et seniors sont également mis à l'arrêt. La décision a été prise ce jeudi matin lors d'une assemblée extraordinaire réunissant les clubs des deux premières divisions et la Ligue. «Il est de notre responsabilité de protéger nos joueurs et leur santé», souligne son directeur Denis Vaucher. Sur un plan strictement sportif, le coup est "dur" pour Fribourg-Gottéron notamment, qui avait décroché in extremis sa qualification pour les play-off après un début de saison difficile.

Développement sur les répercussions pour le club fribourgeois à lire dans notre prochaine édition.