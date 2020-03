FRANCE2, MARDI, À 21 H 05



Avec le vétérinaire et directeur adjoint de la ménagerie du Jardin des plantes Norin Chaï, Adriana Karembeu et Michel Cymes se rendent en Namibie pour enquêter sur les secrets de la communication des animaux sauvages entre eux et avec les humains. Leur attention se porte notamment sur les guépards, en voie d’extinction, ainsi que sur les éléphants du désert. Au fil de leur périple, ils traversent des paysages grandioses comme Windhoek, la capitale, ou Swakopmund… ■