CORONAVIRUS. Les Transports publics fribourgeois (TPF) annoncent une modification historique de leur horaire. En raison de la pandémie de Covid-19, différents changements entrent en vigueur, dès ce samedi et dans tout le canton. L’objectif est de garantir le plus longtemps possible un service minimal aux utilisateurs et préserver leur santé, tout comme celle du personnel. Dans les faits, une cadence horaire est appliquée tous les jours, y compris les week-ends, sur l’ensemble des lignes ferroviaires. Sont concernés dès ce samedi: les Regio-Express Bulle- Fribourg, la S20 Fribourg-Neuchâtel, la S50 Bulle-Palézieux, la S51 Bulle-Montbovon et la S60 Bulle-Broc-Fabrique.

Sur les routes, le réseau des bus TPF est également impacté. A compter de lundi, les bus circuleront toute la semaine…