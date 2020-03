Le Syndicat des services publics (SSP) a appelé à la grève ce mercredi 4 mars. Cette action fait suite aux mesures annoncées par le Conseil d’État concernant la réforme de la caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. La Direction de l’hôpital fribourgeois (HFR) dit regretter que le SSP ait également appelé à une grève à l’HFR, "alors que l’hôpital fonctionne actuellement à pleine capacité tout en étant fortement sollicité en raison du coronavirus". Des directives afin de garantir la sécurité et la qualité des soins pour les patients pendant la journée de grève ont été émises. "Ainsi, les piquets de grève sont interdits à l’intérieur des bâtiments de l’hôpital, afin d’éviter une infection par le coronavirus", communique l'hôpital. "Avec cette mesure, l’HFR suit les recommandations générales de la Confédération selon lesquelles les rassemblements de foules sont à éviter. Toutes les prestations médicales prévues (par ex. opérations planifiées, consultations, etc.) sont maintenues. Les soins d’urgence seront également garantis à tout moment."