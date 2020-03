GOUVERNEMENT. Les députés UDC Roland Mesot (Châtel-Saint-Denis) et Nicolas Kolly (Essert) ont déposé le 10 mars une question au Gouvernement en rapport à l'incidence de l'immigration dans le canton de Fribourg. Selon les protagonistes, «de plus en plus d'actifs étrangers travaillent dans des métiers où il n'y a pas de pénurie de professionnels qualifiés». Pour «permettre au public d'avoir un aperçu de la situation», les deux députés demandent au Conseil d'Etat «quelle est la part des immigrés dans la population active?» Autre question: «Dans quelle mesure les immigrants provenant de l'Union européenne et de pays tiers couvrent-ils ladite pénurie de main-d'œuvre qualifiée?» Le Gouvernement est aussi interrogé sur l'aide social. Les députés demandent «combien de ménages ont touché ces dix…