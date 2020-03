Vous avez une console Switch? Vous cherchez un jeu pour défier vos copains non gameurs? Vous voulez soutenir l’économie locale? Tower of Babel - no mercy est fait pour vous.

Fin de soirée. Après la fondue et les meringues, la discussion se tarit. Vient la proposition suivante: «Et si on se faisait une petite partie de Switch?» Bien que peu porté sur le jeu vidéo, vous vous laissez convaincre par votre hôte. D’autant que vous savez que c’est ça ou un Trivial Poursuit.

Deux cas de figure se présentent alors. Soit votre hôte est un vrai ami et vous jouez à Tower of Babel -no mercy. Soit c’est un fourbe manipulateur et il enclenche un truc genre Super Smash Brossou NBA 2K20. Bref un jeu où vous vous retrouvez tel un armailli dans une partie de cricket, ou un joueur de jass à une table de…