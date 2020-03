Le Conseil fédéral étoffe son paquet de mesures en faveur des chômeurs et des salariés pour limiter les effets de la crise du coronavirus.

Les procédures seront simplifiées. Il en coûtera 600 mio de francs de plus chaque mois à l’assurance chômage. Les nouvelles mesures concernent l’obligation de communiquer les postes vacants, l’assurance chômage, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et la prévoyance professionnelle, a indiqué hier le Conseil fédéral. Elles permettront aux personnes ayant déposé une demande d’indemnités d’avoir moins de bureaucratie à effectuer et aux organes d’exécution de traiter les demandes plus rapidement. Pour recruter plus facilement des travailleurs dans les domaines de la santé, de l’agriculture ou de la logistique, l’obligation de…