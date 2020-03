ORDONNANCE PÉNALE. Un véhicule non immatriculé et en mauvais état était abandonné depuis plusieurs mois sur un parking de Givisiez. Lassé d’attendre, devant la lenteur de la procédure officielle d’enlèvement du tas de ferraille, le copropriétaire du parking a décidé de prendre les choses en main. Il lui a bouté le feu. Comme le propriétaire de la voiture a porté plainte, l’incendiaire a écopé, par voie d’ordonnance pénale, d’une amende de 500 fr. et de 30 joursamende avec un sursis de deux ans. Il est coupable de dommage à la propriété.