La Vasaloppet, plus grande course au monde avec plus de 16 000 participants, a été remportée dimanche par la Suédoise Lina Korsgren. Sur les 90 kilomètres entre Sälen et Mora (ouest de la Suède), Nicole Donzallaz s’est emparé de la 29e place (5 h 46), à plus d’une heure de la tête. «Je suis assez contente, même si j’aurais pu grappiller quelques rangs pour terminer dans le top 20», réagit la Vaulruzienne qui, comme ses concurrentes, a dû faire face à des conditions «hyper dures, avec des chutes de neige durant toute la course. Comme j’ai pu partir en dixième ligne seulement, et non avec les meilleures filles, j’ai perdu du temps au départ et il y a un peu de frustration». Nicole Donzallaz retient néanmoins du positif de sa deuxième participation à la Vasa. «Il s’agit de ma première année…