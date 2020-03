Yasujirô Ozu filmait l’émotion quotidienne à hauteur d’homme. Le maître japonais du 7e art voit une partie de son œuvre restaurée: un coffret contenant 20 films essentiels est paru récemment.

ROMAIN MEYER

Un père qui, avant de mourir, décide de voyager une dernière fois avec sa fille, une veuve qui décide de rester seule, des enfants qui refusent de parler pour forcer leurs parents à acheter une télévision… Yasujirô Ozu (1903-1963) retranscrit avec finesse le quotidien, les commérages, les espoirs, les déceptions, la recherche du bonheur.

Ce que filme le réalisateur japonais, c’est l’humanité dans ce qu’elle a de plus fragile et de plus beau. Pas de vitesse, de violence, d’énergie inutile, le cinéma d’Ozu est celui du temps présent et contemplatif, celui de la vie que l’on arpente et du…