Lili et Marcel

A 99 et 97 ans, Marcel et Lili sont toujours fidèles au poste derrière leur comptoir. Le café La Chapelle est une véritable institution à Lélex, petit village de l’Ain niché dans le Jura. Les habitués s’y sentent comme chez eux. Lili est la gardienne de l’âme des lieux comme l’étaient ses parents avant elle. Boulangerie, épicerie, café-restaurant… toutes les activités étaient jadis réunies sous le même toit de cette grande maison qui appartient à la famille depuis 1837. Aujourd’hui ne reste que le petit bar, mais l’ambiance est toujours au rendez-vous…

Julie, reine des vétos

Venue en Valais pour deux ans à la suite de ses études, Julie Delèze y réside depuis trente ans. Elle sillonne le Valais central d’étable en étable, car ce petit bout de femme ne soigne que le gros…