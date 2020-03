VIOLENCES DOMESTIQUES. Le collectif de la Grève des femmes de Fribourg rappelle que le confinement peut être une situation dangereuse pour les femmes et les enfants victimes de violences domestiques. Tandis qu’une permanence téléphonique a été étendue et est disponible jour et nuit au 026 322 22 02, le centre d’urgence LAVI, à Fribourg, s’est préparé à accueillir des victimes en adaptant ses conditions d’hébergement aux normes de sécurité et d’hygiène requises. «Si vous êtes en danger ou soupçonnez un danger chez vos voisins, appelez la police au 117», insiste le collectif.