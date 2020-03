UN MONDE ENCHANTÉ. S’il fallait choisir une image emblématique, une seule, qui illustre non la surface des choses, mais la vérité profonde du monde aujourd’hui déboussolé par le coronavirus, et dont l’évolution reste imprévisible, ce ne serait pas l’image d’individus masqués, ni les places d’Italie vides de toute âme, ni les vols transatlantiques cloués au sol, ou quoi encore… Non, l’image la plus allégorique, à mon sens, est celle de la fermeture de Disneyland Paris, fosse abyssale du monde globalisé où l’univers enchanté made in USA vend à prix d’or des gadgets made in China à des touristes privilégiés, espace jusqu’ici préservé des malheurs du monde et qui a fait du kitsch du bonheur enfantin le moteur à emplois précaires pour des damnés obligés de porter des tenues humiliantes. Vous…