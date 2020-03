COMME UN DIMANCHE SANS FIN. Soudain, en quelques heures à peine, les mots ont pris un autre sens, un sens qui nous est inconnu. Et la réalité a été décrite avec des mots qui nous semblent d’un autre âge, d’un autre monde. Comment avons-nous pu ignorer à ce point ces mots qui disaient la réalité sanitaire en Chine puis en Italie? Ce n’est là qu’une de nos contradictions, une de plus. De ces contradictions qui nous accompagnent au long de notre vie. Chacun maintenant se doit de comprendre ces mots et de voir la réalité dans l’apparence qu’elle se donne à nos yeux: les rues sont vides, personne le matin, personne le soir. Et ce vide instille le sentiment d’un dimanche sans fin, quand il est bon d’être au calme le matin puis quand vient la déprime du soir. Des rues si désespérément vides que…