Les Fribourgeois utilisent beaucoup la voiture. En 2019, les immatriculations ont continué d’augmenter. Le nombre d’avertissements et de retraits de permis est en forte hausse.

DOMINIQUE MEYLAN

OCN. En ces temps de crise, beaucoup d’institutions choisissent d’annuler leur conférence de presse et leur communication classique. Ce n’est pas le cas de l’Office de la circulation et de la navigation (OCN) qui a maintenu son bilan annuel mardi avec toutes les précautions nécessaires. La croissance du parc automobile et la hausse du nombre de mesures administratives perdent toutefois un peu de leur saveur quand tout le pays circule au ralenti pour enrayer le coronavirus.

L’OCN, qui accueille à ses guichets de Bulle, Fribourg et Domdidier environ 1000 clients par jour en situation normale, a pris…