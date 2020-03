Deché-delé

In hou tin dè rètrèta forhya, lè dzin dè me n’âdzo l’an adi mé dè tin a pêdre. Adon fô pâ chè léchi alâ, fô ch’okupâ. L’é rètrovâ on trèjouâ parmi mè viyo lêvro, Gaspard des montagnes d’Henri Pourrat. L’i avé pachâ di dzoua, mimamin di né, a yêre l’ichtouâre dè chi dzouno payjan d’Auvergne. In katro lêvro i no kontè ch ya, ma chuto chè galéjè fâchè. Vo propoujo cht’ache.

Din chon velâdzo, l’i avê ouna viye fiye, pâ bala, ryondelèta kemin on tsoupon dè no,è poutamin pivrâye. Ma, adon, medzebon-diu, renaye dè bènityé è pounéje dè chakrichtiya. L’i avan bayi kemin chobretyè la «Dzeniye Kourta», ma irè a non Dorothée. Ti lè dèvêlené, i pachâvè di j’àrè a dzènà dèvan l’ouchtâ, le bedô atindê ke «madamjala» l’ôchè fournê chè dèvouhyon, po kotâ le mohyi. Le chakrichtin djuchtamin la…