La pandémie a également fortement impacté le monde de la montagne, mettant les professionnels à l’arrêt forcé. Une période d’incertitude s’ouvre notamment aux guides de montagne, forcément soucieux de leur avenir.

QUENTIN DOUSSE

Altitude et chemin faisant, la réalité de la pandémie a, dans certaines vallées, mis plus de temps à rattraper la population alpine. Une question de jours, évidemment, tant il était illusoire de respecter les mesures d’hygiène et de distance sociale dans les refuges de montagne. Sur recommandation de l’association faîtière, les 153 cabanes du Club alpin suisse (CAS) ont – de gré ou de force – dû fermer leur porte à compter du 16 mars, et ce jusqu’à nouvel avis.

«C’est un coup porté à l’économie alpine et à nos gardiens, concède Françoise Jaquet, présidente du…