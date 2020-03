Parmi les «effets collatéraux» de la crise du coronavirus, la suppression des traitements dits «de confort» pour les personnes qui souffrent de manière chronique. Deux Gruériens témoignent, tandis que les physiothérapeutes s’organisent pour assurer une permanence.

KARINE ALLEMANN

TÉMOIGNAGES. La Suisse se met en veille, l’économie tourne au ralenti et on demande à chacun de rester chez soi. Mais comment faire quand, comme compagnon de vie, c’est une douleur sourde et chronique qui s’incruste au quotidien, n’offrant de répit que par des soins spécifiques? Des soins qu’il n’est plus possible de recevoir actuellement, des cabinets médicaux ayant fermé leurs portes, les physios ou ergothérapeutes devant se limiter aux urgences. Si tout le monde espère une fin de crise rapide, pour certains,…