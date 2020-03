De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

HOMMAGE. Il restera un short un peu court, comme on les portait au début des années 80, des chaussures d’été et ce maillot rayé bleu clair et blanc qui lui donnait l’air d’un vacancier. Et puis il y avait le bleu du regard, profond, pénétrant, un regard qu’on aurait dit fait pour la joie. Tout cela fleurait bon la Méditerranée, jusqu’à son nom, Hidalgo, qui laisse résonner dans l’âme des chaudes et profondes mélopées.

Michel n’avait pourtant d’espagnol que les origines de son père. Il est né au nord de la France, il y a fait ses armes footballistiques, jusqu’à intégrer le Racing Club de Reims, le plus grand club français de la fin des années 50, aux cotés de la légende Raymond Kopa. Quinze ans de carrière. Des…