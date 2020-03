née Meyer

BULLE

Rosa Tissot-Meyer est née le 6 novembre 1926 à Cerniat à la ferme du Planu. Elle avait trois sœurs: Maria, Alice et Regina. Elle suivit ses classes d’école primaire dans le village, puis travailla comme aide-ménagère à Cerniat, mais aussi à Bulle.

Plus tard, elle exerça l’activité de serveuse dans l’établissement de ses parents, le Restaurant de la Berra à Cerniat. C’est là qu’elle rencontra celui qui allait devenir son époux, Jean Tissot. En 1946, le couple unit sa destinée et accueillit dans son foyer Conrad et Myriam. Toute la famille s’installa à Bulle dès 1956.

A côté de son activité de mère au foyer, Rosa Tissot-Meyer travailla également comme sommelière au Café du Musée (Le Moderne) et au Café du Tivoli, à Bulle, lors des lotos organisés dans ces…