Jody Leheup et Nathan Fox

THE WEATHERMAN

Urban Comics

Nathan Bright a une petite amie parfaite, un chien affectueux et peut-être le métier le plus cool de l’univers: il est présentateur météo sur une chaîne locale martienne. Une occupation plutôt tranquille, la tête dans les nuages, idéal pour ce showman fainéant et fantasque. Il faut dire que l’atmosphère générale est toujours lourde depuis que, il y a sept ans, 18 milliards d’êtres humains ont péri sur Terre dans un gigantesque attentat terroriste, dont les responsables n’ont toujours pas été arrêtés. Certains gros bonnets se sont mis en tête que Nathan pouvait être l’un d’entre eux… Il faut bien un bouc émissaire. S’engage alors une course-poursuite effrénée pour la survie.

