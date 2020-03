Les sites internet qui savent ce genre de choses attribuent la phrase à Francis Blanche. Ce qui tombe très bien, on ne parle pas assez de Francis Blanche. On lui doit donc ceci: «Mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade.» «Ça, c’est vrai, ça», comme disait la Mère Denis, dont on parle encore moins.

L’adage semble d’autant plus vrai en temps de crise. Puisque la nôtre concerne la santé, mieux vaut effectivement être bien portant. Mais il est aussi préférable d’être riche, parce que, comme chante Michel Bühler (qui nous parle aussi en page «Feuilleton»), «c’est toujours les petits qui se mouillent / quand viennent l’automne et la pluie / c’est toujours les petits qui se mouillent / les gros sont bien à l’abri, pardi!»

Question gros bien à l’abri, Schwarzenegger a fait…