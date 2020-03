Tous les athlètes, professionnels ou amateurs, sont touchés par les mesures de la Confédération. Beaucoup continuent de s’entraîner, différemment.

Tour d’horizon de ces sportifs régionaux, qui se maintiennent en forme malgré le manque de structures, de motivation et d’objectifs.

Médecin du sport, le docteur Grégoire Schrago conseille à tout le monde de garder une activité physique.

MAXIME SCHWEIZER

ENTRAÎNEMENT. Les sportifs subissent de plein fouet les mesures prises contre la propagation du coronavirus. Tous s’accordent à dire qu’il y a plus important que leur sport et leur pratique en ce moment, mais l’activité physique fait partie de leur vie depuis des années, voire des décennies. Même si le Covid-19 a bousculé leurs habitudes, il ne leur a pas enlevé ce goût pour l’effort et le…