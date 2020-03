Ce n’est pas le coronavirus, mais bien la pluie qui a eu raison du Trophée des Paccots prévu ce dimanche. Près de 200 skieurs-alpinistes devaient participer à cette 2e édition en diurne. «Malheureusement, il a plu très haut, presque jusqu’au sommet de Teysachaux (1909 m). La pluie a traversé le manteau neigeux et rendu le terrain trop instable. Nous ne pouvions plus garantir la sécurité des coureurs et, même si nous sommes tristes et déçus, cette décision difficile s’est imposé», regrette Sophie Reymond, membre du comité d’organisation. Le Trophée des Paccots, annulé en 2016 mais bien disputé en 2018, a décidé de rembourser intégralement les inscriptions. «Cela fait un trou au budget, mais nous tenions à assumer afin de fidéliser les coureurs.» Le comité veveysan est tourné vers…