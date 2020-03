La Jauner Anina Buchs enflamme les foules dans le milieu populaire du schlager. Cet hiver, la jeune femme de 15 ans a sorti un deuxième album. Rencontre dans la maison familiale de Bellegarde.

CLAIRE PASQUIER

On ne sait pas si c’est la barrière de la langue ou notre intrusion dans le cocon familial, mais Anina Buchs n’est pas loquace. Timide bonjour, regard franc, l’habitante de Bellegarde nous accueille dans la cuisine aux murs boisés recouverts de posters d’artistes. Tous sont signés. «On se rend souvent à des concerts en famille. On a de bons contacts avec les chanteurs de schlager», raconte Beat Buchs, papa fier de sa chanteuse de fille. Depuis cinq ans, l’adolescente se produit sur les scènes d’Oktoberfests, de girons et d’autres fêtes folkloriques en interprétant un répertoire…