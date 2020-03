RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Chantiers publics, scandales à la pelle

C’est l’histoire de chantiers publics aux zones d’ombres inquiétantes. A Genève, et ailleurs en Suisse, des entreprises de construction sont sous enquête pénale. On les soupçonne de dumping salarial et de racket, à l’égard des ouvriers…

30 jours à Washington, dans l’Amérique déchirée

Françoise Weilhammer, ancienne correspondante de la RTS aux Etats-Unis, a passé 30 jours dans la capitale, pendant l’impeachment et le procès pour abus de pouvoir, mené au Sénat américain contre Donald Trump… ■