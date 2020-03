La série Ragnarök raconte l’histoire d’un adolescent norvégien qui récupère les pouvoirs du dieu nordique Thor et qui tente d’agir contre le réchauffement climatique.

Ah! la Scandinavie! Ses lacs, sa froideur magnifique, ses dieux, ses habitants qui semblent toujours plus en avance que ces feignasses de Latins… La région fait rêver et inspire. A l’image des Vikings, nombre de films et de séries provenant du Nord ont envahi l’Europe et le monde. Nouvelle preuve de l’attractivité de cette culture: la venue sur Netflix de la série Ragnarök. Une histoire mêlant fantastique, mythologie et écologie.

Tout commence dans la petite ville norvégienne d’Edda. Magne, un adolescent visiblement mal dans sa peau, débarque sur les terres d’origine de sa mère. D’entrée, on sent que la bourgade n’est pas…