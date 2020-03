Les programmateurs de l’Univers@lle proposent demain dimanche un spectacle pour enfants intitulé Le loup des sables. Celui-ci se déroulera à 11 h 30 dans la salle châteloise, qui accueillera environ 250 personnes. Quelques places sont encore disponibles. Mis en scène par Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier et interprété par Fanny Künzler, Pierre Spuhler, Vincent Rime et Caroline Imhof, ce spectacle raconte l’histoire de Zackarina, une jeune fille pas comme les autres. Vivant au bord de la mer avec ses parents, elle se sent parfois seule. Sa maman travaille et son père n’a que peu de temps à lui consacrer pour répondre à ses questions.

Contrariée, la jeune fille creuse un trou dans le sable. Elle y déloge un drôle d’animal au pelage doré, doté de la parole. Il s’agit du loup des sables.…