L’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB) a déboursé 13,5 millions de francs pour les frais de sinitres en 2019. Presque deux foix moins que l’année précédente (26,8 mio). Ce sont surtout les éléments naturels qui ont causé moins de dommages. En 2019, les 1810 sinistres ont coûté 3,18 millions de francs. En 2018, l'ECAB avait enregistré 400 sinistres de moins, mais des dégâts à hauteur de 14 millions.

Plus nombreux en 2019 (376 contre 270), les incendies ont aussi généré moins d’indemnisations. L’ECAB avait déboursé 12,8 millions pour les dégats du feu en 2018 contre 10,3 millions en 2019. «Dans le domaine de la défense incendie, divers véhicules d’urgence ont pu être remis aux organisations de pompiers en 2019, en particulier quatre camions-échelles de la dernière génération et sept nouveaux véhicules de lutte contre les hydrocarbures, communique l'établissement. Il s’agit d’un nouveau pas important dans l’harmonisation du matériel et la collaboration avec les communes."