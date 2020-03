LA SPIRALE

Soirée de prestige, vendredi à La Spirale (20 h 30), à Fribourg: le pianiste italien Enrico Pieranunzi se produira en trio avec le contrebassiste Diego Imbert et le batteur André Ceccarelli. A 70 ans, il compte plus de 60 albums à son actif et de multiples récompenses, dont celle de «meilleur musicien de jazz européen». Samedi (20 h 30), Jenny Lorant vernira son album Danslerétro, sorti en novembre. www.laspirale.ch.