L’entreprise familiale Ascenseurs Menétrey lance un nouveau modèle de cabine innovant, réalisé en collaboration avec des hautes écoles et soutenu par InnoSuisse et la Promotion économique du canton.

CLAIRE PASQUIER

Une cage d’ascenseur plus grande de 15% que le modèle habituel. Ça ne change pas une vie certes, mais un voyage en ascenseur, certainement. Jeudi, l’entreprise romontoise Ascenseurs Menétrey SA a présenté sa toute nouvelle cabine, le Celtic lift, aux autorités politiques et à ses futurs clients. Conceptualisé avec l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA) et la Haute Ecole ARC de Neuchâtel, le nouvel ascenseur devrait faire des émules.

Financé à hauteur de 279 000 francs par InnoSuisse et 50 000 francs…