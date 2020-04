CORONAVIRUS. Une ligne téléphonique est désormais dédiée aux questions de la vie quotidienne et à un soutien psychologique. Son numéro est le 026 552 60 00. L’Organe cantonal de conduite (OCC) l’a annoncé dimanche et sa mise en service a eu lieu hier. «Cette nouvelle hotline doit permettre de soulager celles consacrées aux problématiques sanitaires et économiques», précise le communiqué de l’OCC. Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h. Le samedi et le dimanche, elle fonctionne également, mais uniquement pour un soutien psychologique en lien avec la pandémie. La hotline (084 026 1700) pour les questions de santé fonctionne, elle, tous les jours de 8 h à 23 h.