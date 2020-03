A propos de promotion touristique.

La situation hivernale 2019/2020 était dramatique pour les sociétés de remontées mécaniques à cause du manque de neige. Toutes les stations de ski dans les régions suisses des Préalpes devront dorénavant vivre avec des problèmes semblables. A mon avis, il ne peut y avoir qu’une promotion ciblée du tourisme annuel pour contrer cette situation.

On peut mentionner toutes ces expositions de cartes postales (agrandies au format A4), fixées sur des chevalets ou des trépieds, à Fribourg, Morat et Guin, qui ont rencontré beaucoup de succès. On peut mentionner également d’autres événements en ville à Fribourg et à Bulle, le Festival des Roses à Estavayerle-Lac, les concerts traditionnels du Nouvel-An au Podium à Guin ou le Festival des Lumières à Morat.

On peut…