A propos de la mention de «chrétien» dans le nom du PDC.

Depuis quelques années, le Parti démocrate-chrétien (PDC) se cherche une nouvelle identité, remettant en question le C, la connotation chrétienne: un vrai cas de conscience! La Suisse s’est construite, non sans heurts, dans un esprit d’inspiration divine et de solidarité. Aujourd’hui, face à une société évolutive, la religion a perdu de son intérêt. Le citoyen s’intéresse davantage aux aspects matériels immédiats, à toute sorte de «-ismes» à la carte ou voudrait tout chambouler. Les individus, pourtant remplis de connaissances spirituelles, ne sauraient-ils plus désirer le bien et rejeter le mal? L’intelligence artificielle ne va pas remplacer la conscience humaine – je n’ose y croire – en particulier pour qui s’inspire de l’Esprit…