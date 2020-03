La Semaine contre le racisme se déroulera dans le canton du 14 au 21 mars, Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. Une quarantaine d’activités seront proposées sur le thème «Le racisme, parlons-en!» avec une grande manifestation de clôture à BlueFactory.

XAVIER SCHALLER

SENSIBILISATION. La parole comme vecteur de prise de conscience, de sensibilisation et de prévention. Le Bureau de l’intégration des migrants et de la prévention du racisme (IRM) et ses trente partenaires ont choisi «Le racisme, parlons-en!» comme thème de la Semaine contre le racisme qui aura lieu du 14 au 21 mars. «Les phénomènes de discrimination et de racisme sont connus, a rappelé, en conférence de presse, le conseiller d’Etat Maurice Ropraz. On les étudie, on les analyse, on en fait…